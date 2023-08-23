Компании договорились об активном взаимодействии, направленном на развитие выставки Rosplast и увеличение ее значимости для отрасли переработки пластмасс. Подписание Меморандума состоялось 21 августа 2023 г. в офисе ведущего российского компаундера.

«Мы очень рады такому сотрудничеству, так как НПП «ПОЛИПЛАСТИК» имеет большой вес в отрасли и на рынке. Данное партнерство позволит еще активнее развивать проект Rosplast и в рамках экспозиции, и в рамках деловой программы», – сказал директор выставок Gefera Media Дмитрий Шеламов на церемонии подписания документа.

Он отметил, что выставки Rosmould и Rosplast в 2023 году показали рекордный результат по количеству экспонентов и посетителей – 420 и 10126 соответственно. Мероприятия стали главным отраслевым событием лета и продемонстрировали большой потенциал.

«Rosplast – это весьма перспективный проект, и мы, как лидеры рынка, не могли остаться от него в стороне. Уверен, наше сотрудничество с Gefera Media позволит расширить перспективы Rosplast, увеличив ее масштаб и количество участников», – говорит генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Александр Павлов.

Rosplast 2024 пройдет 18-20 июня. На сегодняшний день уже больше половины участников 2023 года подтвердили свое участие в выставке.

Gefera Media – один из лидеров российского выставочного бизнеса. Более 20 лет создает и продюсирует масштабные международные события в значимых отраслях экономики, выстраивая деловые связи с глобальной сетью международных партнеров. Ежегодно компания проводит около 50 разноформатных мероприятий.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» - лидер российской отрасли компаундирования термопластов. Разрабатывает и производит материалы на основе инженерных и конструкционных пластиков. Крупнейший поставщик композиционных полимерных материалов для переработки методом литья под давлением, литьем с раздувом и экструзией.