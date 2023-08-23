Претендовать на поставку технологий для первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС) будут четыре компании: китайская CNNC с реактором HPR-1000, южнокорейская KHNP c реактором APR-1400, французская EDF с реактором EPR-1200, а также «Росатом» c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000. Министерство энергетики Казахстана подтвердило ранее оглашенный шорт-лист в своем сообщении о ходе реализации проекта строительства АЭС.

Согласно законодательству Республики Казахстан (РК), решению о строительстве АЭС должно предшествовать несколько этапов. Сначала должны быть проведены исследования по выбору района размещения АЭС – по их итогам в качестве такового была признано село Улькен Жамбылского района Алматинской области. Разрешение на строительство АЭС должны дать местные органы власти после проведения «публичных обсуждений» которые законодательно отличаются от «общественных слушаний»: если целью первых является лишь выявление отношения местного населения к вопросу строительства АЭС, то последние проводятся для оценки проектной документации.

Соответственно, после получения согласий местных органов власти Правительство официально принимает решение о выборе района размещения АЭС и определяется с поставщиком технологий. Упомянутый шорт-лист включает технологии, которые уже были опробованы за пределами Казахстана. Например, в Китае к июню 2023 г. шло строительство сразу шести реакторов HPR1000 общей мощностью 6,6 гигаватта (ГВт): в их число входил четвертый энергоблок АЭС «Фанчэнган», пятый энергоблок АЭС «Люфэн», а также по два энергоблока на АЭС «Тайпинлин» и АЭС «Чжанчжоу». В свою очередь, реакторы серии EPR будут установлены на третьем энергоблоке АЭС «Фламанвиль» во Франции, а также на двух новых энергоблоках АЭС «Хинкли-Пойнт» в Великобритании. Южнокорейскими реакторами APR-1400 будут оснащены четвертый энергоблок АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также второй энергоблок АЭС «Шин-Ханул» и два новых энергоблока АЭС «Саеул» в Южной Корее. Наконец, ректорами «ВВЭР-1000» оборудованы четыре первых энергоблока действующей Тяньваньской АЭС в Китае, а реакторами «ВВЭР-1200» будут оснащены четыре строящихся энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

После выбора поставщика технологий должны быть проведены инженерные изыскания для подготовки проектной документации, которая в дальнейшем будет вынесена на общественные слушания. По их итогам Правительство РК примет решение о строительстве АЭС. Если в 2023 г. произойдет выбор поставщика и будет издано постановление Правительства РК о районе размещения АЭС, то строительные работы завершатся в 2034 г. – такие сроки ранее называл генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции»» Тимур Жантикин.

Строительство АЭС позволит Казахстану диверсифицировать источники электрогенерации, ключевым из которых остаются угольные ТЭС. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", на их долю в 2022 г. в стране приходилось ровно 60% выработки электроэнергии, тогда как доля газовых ТЭС составляла 29%, а общая доля ветровых, солнечных и гидроэлектростанций – 11%. Ввод в строй первой АЭС также должен решить проблему перебоев энергоснабжения, которые, в частности, возникали в июле и августе 2023 г. из-за аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.