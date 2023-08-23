Недавно компания Prysmian Group предложила инновационное кабельное решение для солнечных электростанций с целью преодоления проблем, связанных с износом фотоэлектрических кабелей: разработан кабель PRYSOLAR, обладающий повышенной долговременной устойчивостью при эксплуатации в воде при напряжении до 1800 В постоянного тока. Это инновационное решение обеспечивает устойчивость к экстремальным климатическим условиям, надёжную доходность на инвестированный капитал, повышенную операционную эффективность активов, а также стабильную цепочку поставок.

Представленное Prysmian Group инновационное кабельное решение PRYSOLAR для солнечной энергетики полностью соответствует действующим международным стандартам EN 50618 и IEC 62930. Благодаря инновационному и первому в истории отрасли протоколу тестирования, подтверждающему документально долговременную стойкость к воздействию воды для кабелей постоянного тока, разработанный компанией Prysmian кабель PRYSOLAR обеспечивает стойкость к экстремальным климатическим условиям и рассчитан на срок службы более 30 лет. Чрезвычайно важно обеспечивать солнечные системы инновационными решениями для того, чтобы противостоять самым непредсказуемым вызовам и событиям, которые могут оказать негативное воздействие на районы установки солнечных панелей.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам кабеля PRYSOLAR это инновационное решение способно обеспечить стойкость при эксплуатации в экстремальных климатических условиях, гарантированную окупаемость инвестиций (срок службы +30 лет), высокую операционную эффективность активов, а также устойчивую цепочку поставок. По словам г-жи Ванессы Альварез (Vanessa Alvarez), старшего вице-президента по специализированной промышленной продукции в компании Prysmian Group, солнечные фотоэлектрические системы будут удовлетворять более 50% мировых потребностей в электроэнергии к 2050 году. Окупаемость инвестиций, эффективность активов, эксплуатационные расходы и нормированная стоимость энергии являются основными и наиболее важными приоритетами для клиентов компании в солнечной энергетике. Предлагаемые компанией Prysmian кабели PRYSOLAR представляют собой новое поколение кабелей, разработанных для обеспечения спокойствия потребителям в этой отрасли.