Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в 62-м заседании Электроэнергетического Совета Содружества независимых государств (ЭЭС СНГ) 22 августа в столице Киргизии г. Бишкеке.

На заседании, прошедшем под председательством министра энергетики России Николая Шульгинова, обсуждалось выполнение поручений по итогам функционирования энергосистем государств-участников СНГ в минувший осенне-зимний период, ход реализации совместных мер реагирования на различные проблемы возникающие в энергосистемах, проект Плана мероприятий ЭЭС СНГ и его рабочего органа – Исполнительного комитета на 2024 год.

Как подчеркнул Глава Минэнерго, что в последнее время на многих международных площадках звучат слова о поддержке развития электроэнергетики только на основе возобновляемых источников энергии, в ущерб традиционным источникам на ископаемом топливе. При этом занижается роль гидроэнергетики, энергии атома и газа как топлива переходного периода.

«В первую очередь мы должны обеспечивать доступ потребителя к недорогим и надежным источникам энергии. Уверен, что обеспечивать экономику необходимым количеством энергии следует исходя из национальных и региональных особенностей каждого государства», – сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий в докладе «Готовность энергосистем к энергопереходу» сделал обзор актуальных проблем, с которым сталкиваются крупнейшие энергосистемы мира в процессе глобального энергоперехода с постепенным отказом от традиционных источников энергии на ископаемом топливе и активным развитием ВИЭ, а также рассказал о направлениях, которые предлагаются системными операторами для решения вопросов.

«При массовом развитии ВИЭ с вводом СЭС и ВЭС энергосистемы сталкиваются с необходимостью синхронного развития магистральных сетей и систем накопления энергии. К тому же, чтобы энергопереход не отражался на надежности работы энергосистем и обеспечения электроснабжения потребителей, необходимо создание, развитие и укрупнение на рынках системных сервисов, новых верифицированных методик прогнозирования потребления электрической энергии и мощности», – отметил Федор Опадчий.

Участники мероприятия обсудили электроэнергетический потенциал государств-участников СНГ, возможные механизмы координации управления научно-технологическим развитием в области электроэнергетики в рамках Большого евразийского партнерства на примере опыта Российского национального комитета СИГРЭ, организацию сервисного обслуживания энергетического оборудования, проблемы и риски, связанные с развитием майнинга криптовалют, и возможности регулирования этой деятельности в энергетике стран-участников СНГ.

Об Электроэнергетическом Совете СНГ

Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ) и его рабочий орган — Исполнительный комитет образованы в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств государств Содружества 14 февраля 1992 г.

В состав Электроэнергетического Совета СНГ входят Председатель Исполнительного комитета и первые руководители органов управления электроэнергетикой — полномочные представители государств-членов Совета: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.