НИК В3 РНК СИГРЭ в работе Глобального форума молодых дипломатов

В Казани состоялся VI Глобальный форум молодых дипломатов.

В этом году форум собрал 130 делегатов из 40 стран, включая представителей НИК В3 РНК СИГРЭ.

Форум продлился вплоть до 21 августа 2023 года.

Главными темами стали: дипломатия многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях.

Свое приветствие участникам форума направил Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров.