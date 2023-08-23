НИК В3 РНК СИГРЭ в работе Глобального форума молодых дипломатов

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Казани состоялся VI Глобальный форум молодых дипломатов.
В этом году форум собрал 130 делегатов из 40 стран, включая представителей НИК В3 РНК СИГРЭ.
Форум продлился вплоть до 21 августа 2023 года.
Главными темами стали: дипломатия многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях.
Свое приветствие участникам форума направил Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров.
Организаторами форума выступили: Совет молодых дипломатов МИД России при содействии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, общественной организации «Академия молодежной дипломатии», Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.
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