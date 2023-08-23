На Байкало-Амурской магистрали восстановили движение

На Байкало-Амурской магистрали на перегоне Нижнеангарск — Холодная восстановили движение железнодорожного транспорта. Первый пассажирский поезд проследовал по пути в 8:20 по московскому времени, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

Для ремонта пути и возобновления железнодорожного сообщения привлекли более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Уложили 1,8 тысячи метров нового пути, восстановили 21 опору, 1,2 тысячи метров контактной сети, системы сигнализации и связи.

Участок Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия размыло из-за сильных дождей. В районе села Холодное разрушилась дамба, вода вышла на железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск ВСЖД. Движение поездов было закрыто. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что участок магистрали будут восстанавливать до 26 августа. Ущерб экономике страны от простоя грузов он оценил в несколько миллиардов рублей. На ВСЖД изменили схему движения поездов. Пассажиров через барьерный участок на БАМе с вокзала Северобайкальска до станции Кичера перевозили автобусами.