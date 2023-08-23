 

На Байкало-Амурской магистрали восстановили движение

23 августа 2023, 10:48 333 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: irk.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Скриншот видео РЖД / irk.ru

Скриншот видео РЖД / irk.ru

На Байкало-Амурской магистрали на перегоне Нижнеангарск — Холодная восстановили движение железнодорожного транспорта. Первый пассажирский поезд проследовал по пути в 8:20 по московскому времени, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

Для ремонта пути и возобновления железнодорожного сообщения привлекли более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. Уложили 1,8 тысячи метров нового пути, восстановили 21 опору, 1,2 тысячи метров контактной сети, системы сигнализации и связи.

Участок Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия размыло из-за сильных дождей. В районе села Холодное разрушилась дамба, вода вышла на железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск ВСЖД. Движение поездов было закрыто. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что участок магистрали будут восстанавливать до 26 августа. Ущерб экономике страны от простоя грузов он оценил в несколько миллиардов рублей. На ВСЖД изменили схему движения поездов. Пассажиров через барьерный участок на БАМе с вокзала Северобайкальска до станции Кичера перевозили автобусами.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство Транспорт 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
23.08.2023
В КНР состоялось заседание Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества
24.05.2022
﻿RusCable Insider #267 - LAN жив, как понять "Транснефть", полимеры "МЕТАКЛЭЙ" и импортозамещающий "отрицательный рост" рынка
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
23.08.2023
НТЦ ЕЭС приглашает посетить презентацию ПВК "АРУ РЗА" в рамках 25-го юбилейного Международного форума "Электрические сети" (МФЭС).
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
Другие новости рубрики Происшествия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+