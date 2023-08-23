 

Новые технологии для надежного электроснабжения юго-востока Башкирии

23 августа 2023, 10:24 240 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Башкирэнерго"
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На днях завершилась большая работа, направленная на повышение надежности электроснабжения Башкирского Зауралья. На подстанции 110 кВ «Сибайский переключательный пункт», находящейся в зоне ответственности Сибайских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»), проведена замена дифференциальной защиты шин (ДЗШ). Она необходима для поддержания устойчивости энергосистемы при коротких замыканиях на шинах подстанции. Новая ДЗШ является микропроцессорной и имеет ряд преимуществ перед механическими аналогами, включая повышенную надежность, наблюдаемость и быстродействие, а также удобство в эксплуатации.

По словам директора ПО «СЭС» Владимира Понамарева, проведенная замена оборудования – часть большой планомерной работы по техническому перевооружению подстанции.

– Данная подстанция была построена в 1983 году. С течением времени нагрузка на нее возрастала из-за подключения новых потребителей. Поэтому возникла потребность в расширении энергообъекта, чем мы и занимаемся, планомерно обновляя оборудование, - отметил он.

«Сибайский переключательный пункт» - основная подстанция юго-востока Башкирии. Она обеспечивает электроэнергией потребителей городов Сибай и Баймак, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов, а также играет важную роль в перераспределении электроэнергии, получаемой от объектов генерации и из соседней Челябинской области.

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Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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