Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках ремонтной кампании смонтировал новый грозозащитный трос на участке двухцепной линии электропередачи 220 кВ «Холбон – Харанорская ГРЭС». Проект позволил повысить надежность работы 147-километрового транзита, обеспечивающего выдачу мощности Харанорской ГРЭС в энергосистему Забайкальского края и участвующего в электроснабжении объектов Транссиба.

Грозотрос подвешивается непосредственно над проводами для защиты от прямых ударов молний и связанных с ними перенапряжений на линиях электропередачи. В процессе эксплуатации он теряет свои свойства и требует замены.

Энергетики смонтировали на ЛЭП 12 км нового грозотроса российского производства, отличающегося высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и длительным сроком службы – более 40 лет.

Забайкальский край относится к числу регионов с высокой грозовой активностью. Летом грозы являются самой распространенной причиной технологических нарушений на магистральных линиях региона.