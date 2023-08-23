Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил реконструкцию подстанции 220 кВ «Шангалы», обеспечивающей энергией предприятия лесной и сельскохозяйственной промышленности на юге Архангельской области и транзит электроэнергии из Коми в центральные регионы России.

Выполненные работы позволили увеличить мощность питающего центра со 127 МВА до 175 МВА, что создаст условия для расширения действующих производств и подключения новых потребителей. Инвестиции составили более 300 млн рублей.

Энергетики заменили два силовых трансформатора 110 кВ мощностью по 16 МВА каждый на современные аналоги суммарной мощностью 80 МВА. Для проекта использовали отечественное оборудование сроком службы не менее 30 лет. Вместо устаревших масляных выключателей 10 кВ и 35 кВ смонтированы современные вакуумные – всего установили шесть единиц нового коммутационного оборудования. Кроме того, на подстанции внедрили новые микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики.

Также специалисты филиала построили новый приемный портал открытого распределительного устройства 110 кВ, проложили две кабельные линии 10 кВ, смонтировали девять трансформаторов тока 10 кВ и ограничители перенапряжения, предназначенные для защиты энергообъекта от возникновения коммутационных напряжений.

Модернизация подстанции обеспечит дополнительной мощностью одного из ключевых поставщиков пищевой продукции в Архангельской области – «Устьянскую молочную компанию», которая строит новую животноводческую ферму на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Также существенно повысит надежность электроснабжения предприятий по заготовке и переработке древесины, спортивно-туристических кластеров региона.