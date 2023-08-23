На полях Х Международного форума технологического развития «Технопром» в присутствии Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко подписано концессионное соглашение, благодаря которому будет обеспечено создание современного кампуса в Тюменской области. На церемонии также присутствовал заместитель Министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.

Подписи в документе поставили губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «Системные концессии», учредитель концессионера проекта ООО «Врата Сибири» Валерий Ерёмин.

«По поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных студенческих кампусов. До 2030 года в стране их должно появиться не менее 25. Благодаря нацпроекту “Наука и университеты” для молодёжи и жителей Тюменской области будет построено свыше 167 тыс. кв. м новой современной инфраструктуры. Общежития кампуса станут комфортным домом для более чем 5 тысяч студентов. Исследовательская работа будет вестись по трём основным специализациям кампуса – это “Энергетическая безопасность”, “Безопасность живых систем” и “Технологический инжиниринг”. Уверен, благодаря современному оборудованию и уникальной инфраструктуре кампуса тюменские вузы внесут весомый вклад в достижение национальных целей развития страны», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«До конца 2028 года в Тюмени будет построено 10 крупных объектов, а также создана уникальная для нашего региона площадка для сотрудничества вузовского и бизнес-сообществ. Всё это – благодаря национальному проекту “Наука и университеты”. В его рамках в 2022 году область стала победителем конкурсного отбора на создание кампуса. Благодарю Правительство Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования России за оказанное доверие», – отметил Александр Моор.

Напомним, ранее в присутствии вице-премьера на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны первые соглашения о межрегиональном сотрудничестве и пять концессионных соглашений с регионами о создании кампусов.