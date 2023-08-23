Воздействуя на тяжелую нефть электромагнитным излучением частотой 50 Гц, они уменьшают ее вязкость.

Ученые Института физики и Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в тесном сотрудничестве с коллегами из Тюменского индустриального университета с помощью низкочастотного излучения научились превращать тяжелую нефть в легкую.

Изучая нефтесодержащие образцы из Баженовского месторождения с малым содержанием ванадила, ученые Научного центра мирового уровня применили ЭПР-спектроскопию с целью исследования механизмов трансформации углеводородов.

Для воздействия на тяжелую нефть была выбрана частота электромагнитного излучения 50 Гц. Это обусловлено тем, что низкочастотные электромагнитной волны глубже проникают в нефтесодержащую среду, чем высокочастотные. Результаты работы опубликованы в Fuel.

«Известно, что воздействие электромагнитных волн на пластовые флюиды значительно увеличивает показатели фильтрационно-емкостных свойств пласта и скоростей реакций разложения тяжелой нефти. В свою очередь, изменение фракционного состава тяжелой нефти со снижением молекулярной массы способствует образованию легких углеводородов и дополнительному нефтеизвлечению. Иными словами, при данной методике низкочастотного электромагнитного воздействия тяжелая нефть модифицируется в легкую, менее вязкую, которую намного проще добывать с различных месторождений», — сообщил младший научный сотрудник НИЛ методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ Фадис Мурзаханов.

Эта методика была внедрена на Усть-Балыкском месторождении предприятия «Юганскнефтегаз». Испытания также проводились на скважинах Ишимбайского месторождения компании ПАО АНК «Башнефть», Сугушлинской и Мордово-Кармальской битумных залежей компании «Татнефть». В результате был получен эффект объемного разогрева пласта в радиусе более 10 метров в призабойных зонах пластов.

Эксперименты по импульсному электрическому воздействию на продуктивные пласты проводились на призабойных зонах пласта не только на месторождениях России, но и месторождениях Казахстана и Бразилии. Технология электрической обработки пластов была признана перспективной.

«Мы планируем и дальше развивать наше сотрудничество с коллегами из Тюменского индустриального университета с целью проведения экспериментов на нефтяных образцах с других месторождений России с различным массовым содержанием асфальтенов и серы», – подчеркнул ученый.

Сегодня доработкой и внедрением технологии электрической обработки пластов в нефтепромысловую практику активно занимается ООО «НПО «Волгахимэкспорт» (г. Самара).

Ранее ученые КФУ презентовали первую в мире монографию о каталитическом подземном облагораживании нефти. Одна из глав монографии посвящена применению новых методов ЭПР для изучения нефтесодержащих систем.