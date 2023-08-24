Власти Красноярского края в 2023 году планируют дополнительно направить 12 млрд рублей на развитие социальной сферы и дорожное строительство. Об этом на встрече с председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах, сообщил врио губернатора края Михаил Котюков.

"Все, что касается интересов, чаяния людей, содержания "Народной программы" ["Единой России"], мы уже сейчас, благо экономика работает позитивно, у нас есть дополнительные доходы бюджета, добавляем 12 млрд рублей на развитие здравоохранения, образования, обустройства наших территорий, развития дорожного хозяйства и социальную поддержку населения", - сообщил Котюков.

Также врио губернатора отметил, что крупнейшие компании региона продолжают реализацию своих инвестиционных программ. В крае действует порядка 170 инвестиционных проектов в добывающей, обрабатывающей сферах, сельском хозяйстве, транспорте и электроэнергетике.

В свою очередь Медведев подчеркнул, что региону стоит обратить внимание на проекты в сфере городской среды, коммунального хозяйства.

"Хочу обратить ваше внимание на среду обитания людей, на общее состояние дел в коммунальной сфере, поскольку, несмотря на богатство края, а я многократно бывал в Красноярском крае, вот это направление традиционно отстает, и облик городов, населенных пунктов, не в лучшую сторону отличает Красноярский край", - отметил председатель партии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора края, дополнительные средства будут учтены в осенней корректировке краевого бюджета. В рамках которой планируется сформировать резерв на повышение заработной платы бюджетникам с 1 января 2024 года. Также 4 млрд рублей будут направлены на здравоохранение, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. На поддержку отдельным категориям граждан при оплате жилья и коммунальных услуг планируют добавить 1,2 млрд рублей. Миллиард рублей будет направлен на дорожное строительство. Дополнительные средства на содержание, благоустройство и ремонт социальных объектов получат муниципалитеты края.

В Единый день голосования в Красноярском крае пройдут выборы губернатора региона, а в Красноярске изберут городской совет. Список партии "Единая Россия" на выборах в Горсовет возглавляет Котюков.