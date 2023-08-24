В Подольске с вводом новой промплощадки по производству инновационных радиочастотных кабелей появится более 350 рабочих мест. Торгово-промышленный дом «Паритет» начал расширять свои производственные мощности в селе Сынково.

Кадровый вопрос

Недавно там заложили капсулу времени под строительство будущего производственного комплекса. Сейчас идет подготовка грунта и установка бетонных опор фундамента, специалисты решили вопрос с подведением коммуникаций.

«Это будет полноценная вторая площадка. Окончание строительства производственного и частично складского здания запланировано на сентябрь 2024 года. Когда площадка будет готова выйти на полную мощность, потребуется более 350 новых специалистов. Будем надеяться, что сможем их найти и обучить. Вопрос с кадрами в последнее время стоит очень остро», — сказал генеральный директор ООО «ТПД «Паритет» Алексей Колесников.

Сносить — нет, строить!

На приобретенном земельном участке стояло недостроенное здание. Его решили не сносить, а доработать. Там уже заменили окна, а в скором времени строители приступят к отделке помещений.

Расширять производственные мощности планируют постепенно. Поначалу в новое здание переедет часть оборудования с основной площадки на Силикатной. Для четкой работы двух производственных зданий планируют принять для начала 15-20 новых сотрудников.

Сейчас набирают скрутчиков, перемотчиков, электротехников, логистов, менеджеров, подсобных рабочих, водителей погрузчика, инженеров-строителей, электромонтажников, токарей, слесарей и других рабочих. Значительно увеличить количество специалистов на новой площадке потребуется в конце 2025 году, когда закупят новое оборудование.

Почему Подольск?

По подсчетам специалистов, производственные возможности торгово-промышленного дома увеличатся в 3,5 раза. Здесь появится оборудование для наложения безгалогенной изоляции, которая при горении не выделяет едких веществ. Кабель с таким покрытием нужен, например, для детских садов.

«Развитие производства имеет громадное значение для любого городского округа. Особенно это касается Подольска, так как он всегда считался одним из самых передовых промышленных городов Подмосковья. Кабельная отрасль в нашем муниципалитете развита особенно. Только крупных кабельных предприятий в Подольске восемь, еще множество малых и средних производителей», — сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин.

С 2001 года кабельный завод создал производство в Подольске. На текущий момент предприятие производит в месяц около 800 маркоразмеров кабельной продукции.

«Паритет» выпускает огнестойкие изделия для систем оповещения и управления эвакуацией, а также специальные кабели для структурированных систем, видеонаблюдения, передачи данных, контроля доступа, кабельного, спутникового и эфирного телевидения. ООО «ТПД „Паритет“ является одним из самых крупных производителей кабелей для систем передачи данных в России и ЕАЭС.

АО «Концерн Росэнергоатом» использует продукцию в проектах Нововоронежская АЭС и Балтийская АЭС. На базе предприятия производился эксклюзивный кабель для поставки на АЭС Куданкулам в Индии.

На предприятии работает 500 человек. Цех оснащен 120 единицами оборудования для производства кабеля. Ежегодно завод выпускает около 14 тысяч километров готовых изделий. За восемь месяцев текущего года «ТПД „Паритет“ заплатил около 250 миллионов налогов. Завод считается одним из крупнейших налогоплательщиков Подольска.