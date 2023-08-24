Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Сергей Мочальников выступил на панельной сессии «Изучение передовых ядерных технологий для АСЕАН» в рамках Энергетического бизнес-форума АСЕАН-2023. Замглавы энергетического ведомства России заверил, что сотрудничество с АСЕАН и ее государствами-членами является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности.
Сергей Мочальников напомнил, что в июне 2023 года был утверждён План работы Россия – АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2023-2025 гг., в котором учтены конкретные предложения в целях интенсификации и предметного взаимодействия между Россией и странами-членами АСЕАН по шести направлениям:
По словам заместителя Министра, госкорпорация «Росатом» плодотворно сотрудничает со странами глобального юга не одно десятилетие и реализует комплексный подход, выстраивая партнерские отношения на многие годы вперед.
«Со странами АСЕАН активно развивается диалог в атомной сфере. Приоритетная тематика – малая атомная генерация, включая АЭС в плавучем и наземном исполнении», – добавил он.
На полях Энергетического бизнес-форума АСЕАН-2023 Сергей Мочальников также провёл рабочую встречу с руководителем Специальной рабочей группы по проектам в области добычи нефти и газа Индонезии (SKK Migas) Дви Сутчипто. Они обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, в частности, в нефтегазовой сфере на территории Индонезии, и логоворились развивать сотрудничество по другим проектам.
Стороны также пригласили друг друга участвовать в предстоящей в сентябре нефтегазовой выставке «OIL & GAS INDONESIA 2023» и международном форуме «Российская энергетическая неделя» (10-13 октября 2023 г., г. Москва).
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