Сергей Мочальников выступил на панельной сессии «Изучение передовых ядерных технологий для АСЕАН» в рамках Энергетического бизнес-форума АСЕАН-2023. Замглавы энергетического ведомства России заверил, что сотрудничество с АСЕАН и ее государствами-членами является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности.

Сергей Мочальников напомнил, что в июне 2023 года был утверждён План работы Россия – АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2023-2025 гг., в котором учтены конкретные предложения в целях интенсификации и предметного взаимодействия между Россией и странами-членами АСЕАН по шести направлениям:

нефть и природный газ;

уголь и экологически чистые угольные технологии;

электроэнергетика;

атомная энергетика в мирных целях;

возобновляемые источники энергии;

альтернативные и низкоуглеродные энергетические технологии.

По словам заместителя Министра, госкорпорация «Росатом» плодотворно сотрудничает со странами глобального юга не одно десятилетие и реализует комплексный подход, выстраивая партнерские отношения на многие годы вперед.

«Со странами АСЕАН активно развивается диалог в атомной сфере. Приоритетная тематика – малая атомная генерация, включая АЭС в плавучем и наземном исполнении», – добавил он.

На полях Энергетического бизнес-форума АСЕАН-2023 Сергей Мочальников также провёл рабочую встречу с руководителем Специальной рабочей группы по проектам в области добычи нефти и газа Индонезии (SKK Migas) Дви Сутчипто. Они обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, в частности, в нефтегазовой сфере на территории Индонезии, и логоворились развивать сотрудничество по другим проектам.

Стороны также пригласили друг друга участвовать в предстоящей в сентябре нефтегазовой выставке «OIL & GAS INDONESIA 2023» и международном форуме «Российская энергетическая неделя» (10-13 октября 2023 г., г. Москва).