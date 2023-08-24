С 24 августа энергоблок №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт для проведения мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту основного оборудования. Основной работой станет замена восьми испарительных модулей парогенераторов.

На атомной станции испарительные модули вырабатывают пар, который вращает турбины для получения электроэнергии. Модернизация модулей повышает надежность работы и является профилактической мерой для продления срока эксплуатации энергоблока с реактором БН-600 до 2040 года. Каждый модуль — длиной 16 метров и весом 20 тонн, что сопоставимо с габаритами автомобильного тягача с полностью груженым полуприцепом.

«Перед установкой модули прошли входной контроль, где специалисты атомной станции осмотрели внутренние полости и сделали замеры вытяжки шпилек. Эта проверка нужна для подтверждения целостности модулей, гарантирующей безопасную работу. После планово-предупредительного ремонта они будут ежечасно генерировать 660 тонн пара высокого давления. Эти работы позволят нам долгие годы безопасно и эффективно вырабатывать электроэнергию для жителей Свердловской области», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Также сотрудники Белоярской АЭС совместно со специалистами «Уралатомэнергоремонта» выполнят капитальный ремонт с заменой выемной части главного циркуляционного насоса реактора, проведут модернизацию, связанную с повышением надежности оборудования химического и турбинного цехов. Планово-предупредительный ремонт планируется завершить к началу ноября.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. Так к 2035 году на площадке Белоярской АЭС планируется ввод в эксплуатацию энергоблока №5 с реактором БН-1200М.