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"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения малых населенных пунктов Фроловского района Волгоградской области

24 августа 2023, 14:00 287 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Новая Паника» во Фроловском районе Волгоградской области. Питающий центр снабжает электроэнергией пять хуторов района, в которых проживает более 1,3 тысячи жителей. К подстанции подключены три фельдшерско-акушерских пункта, две школы, детский сад и четыре дома культуры. Кроме того, от энергообъекта запитаны два фермерских хозяйства, предприятие по производству мясных продуктов и щебеночный карьер.

Основные работы прошли на силовом трансформаторе 110 кВ. Энергетики отремонтировали и провели ревизию его основных частей, вводов и переключающих устройств, системы охлаждения и регенерации масла, заменили резиновые уплотнения, провели очистку трансформаторного масла.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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