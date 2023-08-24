Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Новая Паника» во Фроловском районе Волгоградской области. Питающий центр снабжает электроэнергией пять хуторов района, в которых проживает более 1,3 тысячи жителей. К подстанции подключены три фельдшерско-акушерских пункта, две школы, детский сад и четыре дома культуры. Кроме того, от энергообъекта запитаны два фермерских хозяйства, предприятие по производству мясных продуктов и щебеночный карьер.

Основные работы прошли на силовом трансформаторе 110 кВ. Энергетики отремонтировали и провели ревизию его основных частей, вводов и переключающих устройств, системы охлаждения и регенерации масла, заменили резиновые уплотнения, провели очистку трансформаторного масла.