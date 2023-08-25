ГУП РК "Крымэнерго" строит сети в Евпатории

В третьем квартале 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» продолжают реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойным электроснабжением потребителей на территории городского округа Евпатория.

В пгт Заозерное работники ГУП РК «Крымэнерго» ведут строительство кабельной линии (КЛ) 10 кВ протяженностью 1,5 км от подстанции «Маяк» (35 кВ) до подстанции «Очистные сооружения» (35 кВ). Новая инфраструктурная система позволит повысить надежность электроснабжения абонентов, так как даже в случае выхода из строя одного из питающих центров подача энергии будет осуществляться от другого источника. Наряду с этим специалисты монтируют 2 комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и возводят воздушную линию (ВЛ) 0,4 кВ с использованием безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). Это позволит присоединить к сетям выделенные под ИЖС земельные участки, расположенные на территории Уютненского сельского поселения, между Заозерным и Евпаторией.

Также во исполнение договорных обязательств работники сетевой организации продолжают электрификацию СНТ «Скалистый» в пгт Новоозерное. Для ряда заявителей энергетики протянули около 0,4 км СИПа, установили необходимое принимающее оборудование и подключили сплит-счетчики – инновационные электронные интеллектуальные устройства.

Помимо этого, в настоящее время сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» завершают мероприятия по подключению нового детского дошкольного учреждения, расположенного на ул. Чапаева в г. Евпатории. Уже проложено 0,8 км КЛ 10 кВ, выполнен монтаж КТП и установлены 2 щита учета. Электроснабжение детского сада будет осуществляться по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение энергией по основной и резервной схемам.