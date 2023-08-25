 

На Миатлинской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата №2

25 августа 2023, 15:44 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "РусГидро"
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На Миатлинской ГЭС (Дагестанский филиал РусГидро) выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат №2. Работы выполняются без выемки ротора гидрогенератора.

В рамках подготовительных работ перед ремонтом проводится маркировка узлов, деталей и проверка механических параметров путем проворота ротора гидроагрегата.

В объем капитального ремонта гидроагрегата входит устранение дефектов следующих узлов – камеры рабочего колеса, рабочего колеса, направляющего аппарата, уплотнения вала, турбинного подшипника, маслонапорной установки, подпятника, генераторного подшипника, системы торможения, ротора и статора гидрогенератора, щеточно-контактного аппарата и т.д. В ходе выполнения ремонтных работ и приемки оборудования формируется пакет необходимой ремонтной документации, в том числе актов дефектации, протоколов электрических испытаний и измерений, формуляров и карт измерений.

Все запланированные работы при проведении капитального ремонта проводятся в срок согласно графику. После завершение ремонта, подрядная организация АО «Гидроремонт-ВКК» совместно со специалистами Дагестанского филиала РусГидро проведет послеремонтные испытания и введет гидроагрегат в работу.

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Метки: РУСГИДРО, МИАТЛИНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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