На Миатлинской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата №2

На Миатлинской ГЭС (Дагестанский филиал РусГидро) выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат №2. Работы выполняются без выемки ротора гидрогенератора.

В рамках подготовительных работ перед ремонтом проводится маркировка узлов, деталей и проверка механических параметров путем проворота ротора гидроагрегата.

В объем капитального ремонта гидроагрегата входит устранение дефектов следующих узлов – камеры рабочего колеса, рабочего колеса, направляющего аппарата, уплотнения вала, турбинного подшипника, маслонапорной установки, подпятника, генераторного подшипника, системы торможения, ротора и статора гидрогенератора, щеточно-контактного аппарата и т.д. В ходе выполнения ремонтных работ и приемки оборудования формируется пакет необходимой ремонтной документации, в том числе актов дефектации, протоколов электрических испытаний и измерений, формуляров и карт измерений.

Все запланированные работы при проведении капитального ремонта проводятся в срок согласно графику. После завершение ремонта, подрядная организация АО «Гидроремонт-ВКК» совместно со специалистами Дагестанского филиала РусГидро проведет послеремонтные испытания и введет гидроагрегат в работу.