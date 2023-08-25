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Немецкий системный оператор объявил о планируемом переносе начала строительства одного из участков HVDC соединения SuedOstLinkна на более раннюю дату

25 августа 2023, 15:15 307 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Немецкий системный оператор TenneT объявил о планируемом переносе начала строительства одного из подземных участков HVDC соединения SuedOstLink, который пройдет от федеральной земли Верхняя Франкония до р.Изар, на более раннюю дату. В соответствии с немецким Законом об электроэнергетике и газоснабжении TenneT подал соответствующую заявку в Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA)*.

Таким образом, после получения разрешения BNetzA, начало строительство, ранее запланированное на октябрь 2024 г, будет перенесено на октябрь текущего года. Поданная в BNetzA заявка предусматривает проведение работ по бестраншейной (методом горизонтально направленного бурения) прокладке нескольких скважин для поземных КЛ между Мюнхенройтом и Марктредвицем. Кроме того, TenneT уже подал заявку в соответствующие органы на вырубку деревьев на этом участке маршрута соединения. В ближайшие месяцы TenneT подаст дополнительные заявки на перенос на более раннюю дату сроков прокладки первых километров поземных КЛ, а реализация основных инженерно-строительных работ запланирована на весну 2024 г.

HVDC соединение SuedOstLink напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 580 км пройдет от Магдебурга в федеральной земле Саксония-Анхальт до Ландсхута в Баварии. Проект реализуется TenneT совместно с другим немецким системным оператором 50Hertz. Целью строительства соединения является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере Германии, в промышленные районы с высоким потреблением на юге страны.

Официальный сайт TenneT

* Регулятор в энергетике Германии

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Метки: ГЕРМАНИЯ, TenneT, HVDC, SuedOstLink
Отрасль: Электроэнергетика 

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