Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Альменевском районе Курганской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу «Малышево – Альменево», сообщает RosTender.info.
ГКУ «Курганавтодор» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 1 сентября. Начальная цена государственного контракта составляет 578,4 млн рублей.
Специалисты устранят недостатки и дефекты автодороги, устроят новые водопропускные трубы и наружное освещение. Также проектом предусмотрено пешеходное ограждение и сигнальные столбики. На покрытие нанесут разметку. Работы завершатся к концу 2024 года.
Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог».
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