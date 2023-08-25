 

Ремонт автодороги "Малышево – Альменево" обойдется Курганской области в 578,4 млн

25 августа 2023, 16:30 300 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Альменевском районе Курганской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу «Малышево – Альменево», сообщает RosTender.info.

ГКУ «Курганавтодор» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 1 сентября. Начальная цена государственного контракта составляет 578,4 млн рублей.

Специалисты устранят недостатки и дефекты автодороги, устроят новые водопропускные трубы и наружное освещение. Также проектом предусмотрено пешеходное ограждение и сигнальные столбики. На покрытие нанесут разметку. Работы завершатся к концу 2024 года.

Мероприятия пройдут в рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог».

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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