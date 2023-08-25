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Самарские энергетики завершили переустройство линий электропередачи в рамках строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти"

25 августа 2023, 16:15 309 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» полностью завершили переустройство воздушных линий электропередачи, находившихся в зоне строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Работы по одному из самых приоритетных проектов находились на личном контроле Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова.

О ходе работ Александр Гаврилов рассказал Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в рамках недавней встречи.

«На первой встрече была поставлена приоритетная задача для энергетиков – обеспечить в кратчайшие сроки вынос опор и установку новых для того, чтобы все проектные решения дорожников были реализованы. Мы мобилизовали силы, идем с опережением графика. Полностью завершим работы с существенным опережением сроков, до конца августа», - отметил Александр Гаврилов.

Энергетики выполнили взятые на себя обязательства.

Самарский филиал «Россети Волга» с первых дней принимал участие в строительстве обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» - от техприсоединения первой строительной площадки до переустройства линий электропередачи. Всего в рамках строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» переустроено 6 ВЛ 6 кВ, 7 ВЛ 10 кВ, 5 ВЛ 35 кВ, 7 ВЛ 110 кВ. Общая протяженность переустройства воздушных линий составила почти 12 км. Стоимость работ превысила 183 млн рублей.

Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» – самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатор его реализации – Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал и экономическую привлекательность Самарской области.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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