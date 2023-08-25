Сергей Мочальников принял участие в 17-й встрече министров энергетики Восточноазиатского саммита под Индонезийским председательством. В ходе выступления замминистра подчеркнул, что все страны Восточноазиатского саммита единодушны в вопросах поддержки целей устойчивого развития ООН прежде всего в части обеспечения надёжного и устойчивого энергоснабжения, а также содействия в снижении энергетической бедности и обеспечения всеобщего доступа к энергии.

Сергей Мочальников отметил, что укрепление энергетической безопасности возможно путём диверсификации источников энергии, расширения и укрепления международных партнёрств, демонополизации рынков сопутствующих услуг, в том числе логистических.

При этом, по словам замминистра, в контексте энергетического перехода важно ориентироваться на национальные особенности стран, которые выбирают тот или иной путь по его достижению.

«Уже сейчас российскую энергетику отличает высокая доля низкоуглеродных источников энергии – их доля в балансе выработки электроэнергии в России составляет 85,5%. Намерены и далее развивать безуглеродную атомную генерацию, гидроэнергетику и водородную энергетику», – сказал он.

Также на полях Саммита заместитель Министра провёл двустороннюю встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Алишахбаной. Стороны обсудили реализацию текущих и возможных проектов технического содействия в области энергетики, финансируемых за счет средств российского добровольного взноса, а также подготовку к третьему Министерскому энергетическому форуму под эгидой ЭСКАТО, который пройдет 19-20 октября 2023 года в Бангкоке. В качестве перспективного направления сотрудничества Россия отметила разработку единого согласованного подхода к оценке и управлению ресурсами, адаптированного для использования в правительственных, статистических, корпоративных и финансовых целях.

Кроме того, Сергей Мочальников встретился с Министром энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифином Тасрифом. Стороны обменялись мнениями по текущим и перспективным проектам двустороннего сотрудничества, а также определили дальнейшие потенциальные направления расширения взаимодействия в сфере ТЭК. В заключение российская сторона пригласила индонезийскую делегацию на «Российскую энергетическую неделю», которая пройдёт в октябре 2023 года в Москве.

Восточноазиатский саммит – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время участниками саммита являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и ее диалоговые партнёры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. На министерском уровне проводятся ежегодные встречи министров энергетики Восточноазиатского саммита.

Россия в лице ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России впервые выступила в качестве соорганизатора мероприятия Энергетического бизнес-форума АСЕАН, поддержав проведение совместно с ЭСКАТО и Центром по энергетике АСЕАН круглого стола по вопросу развития сотрудничества в области природного газа.