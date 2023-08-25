Wire China 2023: Инновации и Вдохновение!

Свежий взгляд на кабельный бизнес:
Зачем приходить?
На Wire China 2023 вы познакомитесь с передовыми технологиями в мире кабелей. Это шанс окунуться в будущее отрасли!
Что будет?
Смотрите в действии новые технологии, слушайте увлекательные презентации и делитесь опытом. Это место встречи экспертов и лидеров отрасли.
Кто будет рядом?
Здесь будут профессионалы, компании и стартапы из мира кабельной индустрии. Это отличная возможность расширить свой кругозор и круг общения.
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Подробности о датах и месте проведения выставки вы найдете на сайте: https://habsans.com/.
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Не пропустите момент!
Также, на сайте вы сможете узнать больше о продукции, которая привлечет вас к миру кабельных решений!
Присоединяйтесь к нам на 𝗪𝗶𝗿𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 и вместе откроем новые горизонты!
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