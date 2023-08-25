 

Wire China 2023: Инновации и Вдохновение!

25 августа 2023, 13:45 486 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: HABSANS
Авторы и источники / Правообладателям

Зачем приходить?

На Wire China 2023 вы познакомитесь с передовыми технологиями в мире кабелей. Это шанс окунуться в будущее отрасли!

Что будет?

Смотрите в действии новые технологии, слушайте увлекательные презентации и делитесь опытом. Это место встречи экспертов и лидеров отрасли.

Кто будет рядом?

Здесь будут профессионалы, компании и стартапы из мира кабельной индустрии. Это отличная возможность расширить свой кругозор и круг общения.

Подробности о датах и месте проведения выставки вы найдете на сайте: https://habsans.com/.

Не пропустите момент!

Также, на сайте вы сможете узнать больше о продукции, которая привлечет вас к миру кабельных решений!
Присоединяйтесь к нам на 𝗪𝗶𝗿𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 и вместе откроем новые горизонты!

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Метки: Wire China 2023, HABSANS
Отрасль: Кабельная промышленность 
HBSN
7.44

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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