"Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей - Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

"Из 1,4 тыс. км сегодня уже 800 км в четырехполосном исполнении. Но требует расширения, например, дорога вдоль Азовского моря, которая идет по новым территориям. Она сегодня в двухполосном исполнении, и она очень напряженная, учитывая ситуацию по Крымскому мосту - весь грузовой поток идет оттуда. Поэтому у нас в планах ее расширять в первую очередь", - добавил Хуснуллин.

По его словам, ремонт и строительство дорог приведут к изменению всей прилегающей территории вокруг Азовского моря.