 

Хуснуллин заявил о планах сформировать дорожное кольцо вокруг Азовского моря за пять лет

25 августа 2023, 13:15 359 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Пятилетняя программа дорожного строительства в РФ уже сформирована, в ее рамках дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км будет реконструировано, в том числе участками расширено до четырех полос. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

"Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей - Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

"Из 1,4 тыс. км сегодня уже 800 км в четырехполосном исполнении. Но требует расширения, например, дорога вдоль Азовского моря, которая идет по новым территориям. Она сегодня в двухполосном исполнении, и она очень напряженная, учитывая ситуацию по Крымскому мосту - весь грузовой поток идет оттуда. Поэтому у нас в планах ее расширять в первую очередь", - добавил Хуснуллин.

По его словам, ремонт и строительство дорог приведут к изменению всей прилегающей территории вокруг Азовского моря.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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