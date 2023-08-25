 

НИК B3 РНК СИГРЭ в работе X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"

25 августа 2023, 17:45 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа 2023 года.

Более 13 тыс. участников очно посетили мероприятия форума, 14 800 подключились онлайн. 

Среди гостей форума – представители органов государственной власти, научных организаций и институтов, бизнеса из 82 регионов России и 40 стран мира, в частности, из Узбекистана, Азербайджана, стран Африки, Республики Беларусь, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Вьетнама, Китая, Бразилии и др.

Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ приняли участие в круглом столе «Бизнес инжиниринг как основа технологического предпринимательства», на котором обсуждали, как развивать технологический и бизнес-потенциал проектов.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3, ТЕХНОПРОМ-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

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