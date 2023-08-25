В деревне Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутской области продолжается реализация проекта по развитию дорожной инфраструктуры нового микрорайона «Хрустальный парк». В рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» здесь реконструируют автомобильную дорогу по улицам Ягодной и Дорожной протяжённостью 3,4 км, которая обеспечит транспортную доступность застраивающегося микрорайона.

«Федеральная программа «Стимул» помогает регионам быстро и качественно развивать всю необходимую инфраструктуру новых микрорайонов, которая является необходимостью для комфорта горожан. Так, благодаря мерам господдержки в Иркутской области реконструируют автомобильную дорогу, ведущую к перспективному микрорайону «Хрустальный парк» в деревне Новолисихе. Реализация проекта жилищного строительства позволит ввести порядка 147 тысяч квадратных метров нового жилья», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Согласно проекту, реконструкция автодороги проходит в два этапа. В этом году, в рамках первого этапа, ведутся работы на участке от дороги в СНТ «Строитель» до подстанции в Новолисихе. На втором этапе в 2024 году будет отремонтирован участок до съезда с Байкальского тракта в Новолисихе. На новой двухполосной автодороге обустроят пешеходные тротуары с ограждением, автобусные остановки и уличное освещение. Кроме того, здесь построят систему ливневой канализации с очистными сооружениями и оборудуют 70 съездов во дворы, а также 34 примыкания на улицы.

«В настоящее время на объекте продолжаются работы по устройству основания дорожной одежды и ливневой канализации. Для обеспечения безопасности дорожного движения и информирования водителей новые дороги оборудуют светофорами, дорожными знаками, а также будет нанесена дорожная разметка со светоотражающими элементами», – рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

С 2019 года контроль в ходе реализации объектов в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Российской Федерации обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».