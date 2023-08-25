 

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе круглого стола, организованного Общественной палатой РФ

25 августа 2023, 17:15 266 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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22 августа 2023 года в Общественной палате Российской Федерации был организован круглый стол на тему: «Выставки 2023: какие площадки наиболее эффективны для международного делового сотрудничества».

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Общественная палата Российской Федерации.

В настоящее время выставки являются не только одним из ключевых событий в мире бизнеса, науки и культуры, а также предоставляют уникальную возможность собраться вместе и показать последние достижения, продукты и услуги.

Во время круглого стола были рассмотрены главные будущие выставки, запланированные в России и Китае на 2023 год, рассмотрены организационные процессы и особенности, которые стоит учесть при участии в выставках.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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