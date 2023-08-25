 

"Россети Московский регион" реализуют программу повышения надежности в г.о. Чехов

25 августа 2023, 14:14 340 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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«Россети Московский регион» реализуют программу повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии в г.о. Чехов. Очередной этап работ позволит улучшить качество электроснабжения потребителей в более 40 населенных пунктах городского округа.

В комплекс работ, запланированных до конца года, входит ремонт и реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности, реконструкция кабельно-воздушных линий 6-10 кВ, модернизация воздушных линий 0,4-10 кВ с заменой провода на самонесущий изолированный, а также установка вольтодобавочных трансформаторов.

В настоящее время работы по замене силового оборудования с увеличением мощности уже ведутся в населенных пунктах: Лопино, Спас Темня, Дубровка, Коровино, Кудаево, Лешино, Муковнино и др. Также начато строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ от питающего центра 35 кВ «Елохово» до д. Горелово (СНТ «Ромашкино-2»).

Параллельно с работами по модернизации электросетевого комплекса ведется установка узлов учета электроэнергии с автоматической передачей данных.

Для уточнения информации по отключениям электроэнергии, связанными с плановыми работами, можно обратиться на сайт «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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