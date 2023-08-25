Завершились работы по установке новых высоковольтных вводов на подстанции 220 кВ «Неро» - главном питающем центре г. Ростов и близлежащих населенных пунктов. Восемь единиц оборудования заменены высоконадежными вводами отечественного производства. Ранее аналогичная работа была выполнена на подстанции 220 кВ «Венера», питающей потребителей Рыбинского района Ярославской области. Реализация проекта повысила надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий, объектов жилищного строительства, коммунального хозяйства и транспорта.

Высоковольтные вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования – трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного – выключателей. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции. Ввод обеспечивает механическое крепление токоведущего проводника и его изоляцию при прохождении через заземлённый корпус оборудования.

Вместо вводов с бумажно-масляной изоляцией на ярославских подстанциях установлены современные вводы с твердой RIP-изоляцией. Они не требуют технического обслуживания, пожаробезопасны, обладают высокой механической и термической стойкостью. Новое оборудование произведено в России, срок его службы составляет не менее 30 лет.

Подстанция 220 кВ «Венера» обеспечивает электроэнергией более 70% потребителей Рыбинска - жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, а также значимые промышленные предприятия. Установленная мощность подстанции составляет 400 МВА.

Подстанция 220 кВ «Неро» входит в состав объектов, осуществляющих выдачу мощности Ивановской ГРЭС в Ярославскую область. Подстанция питает потребителей г. Ростов и Ростовского района, а также ряд промышленных предприятий.