Большой выбор оборудования для сварки и резки металла

В основе стандартного дома присутствуют стены, обычный материал для которых – железобетон. С помощью металлической арматуры формируют конструкции, в которые заливают бетон – это один из надежных материалов 21 века. Арматуру между собой соединяют с помощью сварки – под воздействием огня металл сплавляется в одно целое.

Различают порядка 150 видов способов сварки. Применяется сварка в строительстве, изготовлении различных промышленных конструкций, в частных мастерских и гаражах. Множество постоянно используемых предметов и механизмов делают с помощью сварки.

Российский интернет-магазин «СварИнструмент» на сайте https://svarinstrument.ru/ предлагает обширный перечень инструментов, сырья и оборудования для сварочных работ:

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Между собой сваривают не только металлические детали, но и неметаллы – пластмассы, керамику, сочетания с металлом. Технологии последнего поколения позволяют варить элементы не только в специально оборудованных промышленных помещениях, но и в чистом поле, в открытом море, под водой и даже в космосе. Процесс проходит с применением разных источников энергии: электрического тока электрической дуги, лазера, газового пламени, ультразвука и электронного луча. Сам процесс достаточно опасен: есть вероятность возгораний, удара током. В момент сварки обязательно должны быть защищены глаза – яркий свет вредит роговице. Для защиты от выделяющихся вредных газов предусмотрены разные варианты защиты типа фильтровентиляционного оборудования. Стандартный защитный костюм надевают для защиты от брызг расплавленного металла.

«СварИнструмент» поставляет все для сварки разных видов, запчасти для оборудования и вспомогательную технику. В списке техники присутствуют изделия 20 мировых брендов, в том числе российских АЭМЗ, Мечел, ДельтаСвар и собственно СварИнструмент. Качество выпускаемой техники проверено годами работы на российском рынке.

Центральный склад компании базируется в Екатеринбурге, откуда товар доставляется по городу курьерской службой. Еще четыре филиала – в Питере, Омске, Челябинске и Москве доставляют товар по территории страны транспортными компаниями. Условия доставки в каждом конкретном случае оговариваются индивидуально.

Продукция имеет гарантийный срок, в течение которого обслуживание и ремонт проводится бесплатно. В качестве дополнительной услуги в «СварИнструмент» предусмотрен лизинг для юридических лиц.

Члены команды всегда готовы проконсультировать заказчика и помочь выбрать необходимую технику для решения поставленных задач.