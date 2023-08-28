Сборная команда АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» заняла первое место в финале конкурса «Молодежный глобальный прогноз развития энергетики», который с 2017 года объединяет молодых специалистов компаний энергетической отрасли со всей страны.

Команда в составе представителей филиалов Системного оператора ОДУ Северо-Запада, ОДУ Сибири, Ленинградского, Карельского, Новгородского, Архангельского,Иркутского и Омского РДУ на протяжении полугода работала над актуальной для отечественной электроэнергетики темой функционирования изолированных энергосистем в составе ЕЭС России. В финале «Системная энергия» обошла 9 команд-конкурентов из других энергокомпаний. Всего же на конкурс были поданы заявки от 38 команд из компаний ТЭК, в том числе «Росатома», «Роснефти», «Россетей», «Т плюс», Сибирской генерирующей компании, «Интер РАО» и других.

«В отличие от команд, состоящих из работников одного предприятия, нам предстояло объединить усилия 14 участников из 8 регионов, – говорит капитан команды, ведущий специалист Службы электрических режимов ОДУ Северо-Запада Юрий Шибачев. – Разница во времени достигала 6 часов, поэтому проводить общие собрания после работы было невозможно. На конференцию включались только на выходных, задачи выделялись крупными блоками с назначением ответственного за каждый раздел работы. Основной объем работ выполнялся вечерами в течение недели, координировали выполнение через чаты. В итоге каждый член команды показал высокую индивидуальную ответственность и самоотдачу, что позволило нам выйти в финал».

По словам ведущего специалиста Службы релейной защиты и автоматики ОДУ Сибири Сергея Жидова, каждому члену команды по своему направлению пришлось проанализировать огромное количество информации, оформить общие выводы и представить итоговый результат.

«Это было очень полезное и интересное взаимодействие с коллегами, которое несмотря на объективные трудности принесло достойный результат. Надеюсь, нам удастся подтвердить его в финале», – поделился впечатлениями член команды от ОДУ Сибири из Кемерово.

Итог – 49-страничное исследование и презентация проекта, которые оценивались экспертами ТЭК. Консультантом команды выступил заместитель начальника Департамента развития персонала АО «СО ЕЭС» Артем Могин.

В октябре в рамках Российской энергетической недели в Москве «Системная энергия» представит консолидированный прогноз с коллегами из АО «Нефтяная компания «Нефтиса» и ООО «Сибирская генерирующая компания», команды которых заняли в финале 2 и 3 место соответственно.

Отметим, что четвертое место в конкурсе заняла еще одна команда Системного оператора «Заряженные солнцем», которая целиком состояла из представителей операционной зоны ОДУ Юга. Команда смогла отыграть две позиции после отборочного этапа и ей совсем немного не хватило, чтобы занять 3 место. Капитан команды – Олег Пикульский, ведущий эксперт Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, наставник – Сергей Корнов, начальник Службы сопровождения рынка Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

О Молодежном глобальном прогнозе развития энергетики

Молодежный глобальный прогноз развития энергетики – проект, реализуемый с 2017 года Благотворительным фондом «Надежная смена» в партнерстве с Центром компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московским государственным строительным университетом. Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия — страна возможностей», крупнейших компаний топливно-энергетического и минерального-сырьевого комплексов, отраслевых вузов, общественных и научных организаций.

Конкурс традиционно проходит для двух категорий участников: студентов и молодых специалистов компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В рамках конкурса молодежные команды формируют свое видение и предложения относительно будущих параметров развития энергетики, а также участвуют в популяризации идей энергосбережения и энергоэффективности.

В этом году участникам были предложены на выбор 20 тем. Среди них: «Применение технологий ВТСП для решения задач отрасли», «Объединение энергосистем России и Ирана на параллельную работу», «Развитие энергетической инфраструктуры Северного морского пути и Арктических территорий» и другие.

История участия в проекте команды Системного оператора «Системная энергия» начинается с 2019 года. Это название уже стало негласным брендом команд СО ЕЭС, под которым молодые специалисты компании также выступают на международном Инженерном чемпионате «CASE-IN».

В целом на счету команд АО «СО ЕЭС» с 2018 года две победы, одно второе и одно третье место.