Один из системных операторов Германии TenneT и немецкая компания Numbat, специализирующаяся в области возобновляемой энергетики, запустили совместный пилотный проект, направленный на устранение перегрузок в передающей сети и балансирование энергосистемы.

В рамках проекта TenneT использует зарядные станции для электромобилей (ЗС) Numbat для ликвидации перегрузок в сети путем изменения режима потребления из системы централизованного электроснабжения и выдачи обратно электроэнергии, аккумулированной накопителями, установленными на ЗС. Работа объединенных в единую сеть ЗС оптимизирована таким образом, чтобы клиенты, заряжающие свои электромобили, не испытывали дискомфорта от участия ЗС в ликвидации перегрузок.

Причиной сотрудничества TenneT и Numbat стало увеличение т.н. «узких мест» в немецкой передающей сети из-за того, что всё бóльшие объемы электроэнергии, выработанной ВЭС на севере Германии, передаются в крупные промышленные центры на юге и западе страны. В настоящее время системным операторам уже приходится бороться с перегрузками. До сих пор в таких ситуациях привлекались электростанции на ископаемом топливе (например, газовые), которые в кратчайшие сроки увеличивали выдаваемую мощность, но на фоне амбициозных заявлений о декарбонизации экономики и роста цен на энергоносители (например, на природный газ) потребовался поиск альтернативных вариантов управления перегрузками.

Управление режимами работы сети ЗС должно быть реализовано на базе разработанной TenneT совместно с другими европейскими системными операторами блокчейн-платформы Equigy – Crowd Balancing Platform, которая обеспечивает возможность интеграции энергоустановок малой мощности (ЗС, аккумуляторы электромобилей, бытовые СНЭЭ, тепловые насосы и др.) и управления режимами их работы в автоматическом режиме, что, в свою очередь, открывает возможности для участия таких энергоустановок в различных европейских рынках по оказанию услуг «энергетической гибкости».

Официальный сайт TenneT