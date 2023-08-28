Новая школа в селе Тимофеевка подключена к электричеству

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершили работы по технологическому присоединению к сетям новой школы в селе Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Напряжение подано на объект в пятницу, 25 августа.

Учитывая высокую социальную значимость объекта, работы по технологическому присоединению к сетям были выполнены в кратчайшие сроки и завершены до начала учебного года, на несколько месяцев раньше установленного договором срока.

Центром питания стала подстанция 110 кВ Северная. Для выдачи 668 кВт мощности, необходимых заявителю, энергетики построили две линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью около 6 км от двух секций шин точки питания до существующей трансформаторной подстанции. Все работы по технологическому присоединению со стороны «Самарских РС» завершены.

Работы по строительству учебного заведения в селе Тимофеевка находятся на контроле правительства Самарской области. Новый объект на 450 мест возводится в рамках национального проекта «Образование» и финансируется из федерального и регионального бюджетов.

Самарский филиал «Россети Волга» принимает активное и непосредственное участие в реализации ключевых задач региона. Взаимодействие энергетиков с региональными властями по подключению новых объектов к электросетям, выдаче дополнительной мощности и реконструкции энергетической инфраструктуры способствует формированию положительного инвестиционного и социального климата и экономической привлекательности региона.