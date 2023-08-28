Новое техническое условие ООО ПО "Смоленскэлектрокабель"

В начале года команда производственного объединения «Смоленскэлектрокабель» разработала новое техническое условие для группы универсальных монтажных кабелей самого широкого спектра применения. В нем постарались объединить не только большой спектр кабелей различного назначения, но и обстоятельно описали все тонкости их изготовления. Это очень важно с точки зрения прогнозируемости результатов при производстве. Отдельное внимание уделили принципу маркообразования, учли преемственность наименований полуфабрикатов в конечном продукте.

В испытаниях продукции при сертификации приняла участие группа компаний «Оптик-Энерго», в частности ООО «Испытательный центр «Оптикэнерго».

Сейчас компания продолжает разрабатывать отдельные категории кабелей по областям применения для работы с проектными институтами и научно-производственными компаниями, чтобы удовлетворить заказчиков с максимально высокими требованиям к качеству поставляемой продукции, ее описаниям и техническим характеристикам. Совсем скоро будут реализованы сложнейшие проекты, связанные с государственными объектами.