Три населенных пункта Приамурья обезопасят от паводка

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в нескольких населенных пунктах Благовещенского района Амурской области.

Реализация проекта стала возможна благодаря государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Возведение гидротехнических сооружений начнется в населенных пунктах Гродеково, Усть-Ивановка и Владимировка Благовещенского района. Именно эти сёла в регионе находятся в зоне риска затопления. Важно отметить, что тело дамб не затронет жилые дома.

Проектом предусмотрено устройство грунтовых дамб, подпорных стен, дренажных лотков, водопропускных труб и площадок под дизельный насосный агрегат.

В селе Владимировка гидротехнические сооружения начинаются и заканчиваются от участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» и идут до берега реки Зея. Таким образом село Владимировка со всех сторон будет защищено. Длина дамбы превысит 8 000 м.

Село Гродеково расположено на левом берегу реки Амур ниже Благовещенска. Защита села Гродеково выполнена в виде кольцевых замкнутых дамб, защищающих два контура:

Село Гродеково; Пограничная застава, находящаяся к юго-западу от села.

Общая протяженность сооружений инженерной защиты превысит 6000 м.

Проектируемая дамба села Усть-Ивановка проходит вокруг села, вдоль существующих грунтовых дорог и земляных валов. Она берёт начало на северо-востоке на незатопляемых отметках и выходит к береговой линии реки Ивановки. Вдоль береговой линии реки Ивановки дамба проходит до её устья и впадения в реку Зея, продолжается вдоль берега реки Зея до западных границ села. Затем дамба прокладывается в восточном направлении до замыкания на незатопляемые отметки. Длина грунтовой насыпной дамбы будет около 12 000 м.

Общая площадь постоянного отвода для размещения планируемых инженерных объектов составляет более 1 800 000 м2.

«В 2013 и 2021 годах Амурская область пережила одни из самых масштабных паводков за все время наблюдений. Последствия прохождения этих паводков регион ликвидировал в течение нескольких месяцев. Реализация проектных решений позволит защитить села от затопления», – отмечает представитель Главгосэкспертизы, ведущий эксперт Николай Волгин.

Застройщик – Государственное казенное учреждение Амурской области «Строитель». Генпроектировщик – АО «Бамтоннельстрой-мост»