«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) построила двухпутную вставку на перегоне БАМа Звонкое-Демченко. Протяженность модернизированного участка – около 13 км. Накануне здесь открылось двухпутное движение поездов.

В ходе расширения участка специалисты построили три моста, смонтировали четыре водопропускные трубы, модернизировали системы СЦБ и связи, для чего уложили более 200 километров кабеля. Управлять движением здесь будет современная российская автоматика – микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Перегон Звонкое – Демченко расположен на восточном участке БАМа, линия Февральск – Новый Ургал. В отличие от западного участка, земляное полотно здесь 50 лет назад строили под один путь. Строителям пришлось расширять насыпь, при этом механизаторы переработали порядка 300 тысяч кубометров грунта.

Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании дороги, откосы покрыли охлаждающей наброской. Крупный камень не пропускает солнечные лучи и даже летом поддерживает минусовую температуру. Это исключает просадки на проблемных участках магистрали.

Также «Бамстроймеханизация» восстановила притрассовую автомобильную дорогу вдоль зоны строительства. Автодорогой теперь могут пользоваться железнодорожники и жители близлежащих поселков.

Объемы перевозок по восточному участку БАМа постоянно растут. Это связано с ростом добычи на крупнейшем в России Эльгинском месторождении угля. Однопутные перегоны – барьеры для пропуска дополнительных составов к тихоокеанским портам. Открытие двухпутных вставок и вторых путей повышает пропускную способность на лимитирующих участках.

Всего на втором этапе модернизации Восточного полигона железных дорог «Бамстроймеханизация» построит порядка 158 км вторых путей между Февральском и Новым Ургалом. В результате пропускная способность линии вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки.