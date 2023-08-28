В третьей декаде августа 2023 года в рамках реализации договоров технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго» завершило строительство сетей на территории г. Симферополя.

В крымской столице для увеличения мощности электроустановок коммерческого объекта энергетики установили трансформаторную подстанцию 400 кВА и проложили питающую кабельную линию напряжением 10 кВ. Монтаж подземной ЛЭП проходил в условиях плотной городской застройки и осложнялся интенсивным дорожным движением и наличием многочисленных прилегающих инженерных коммуникаций. Проведенные работы также позволят оптимизировать существующие распределительные сети и в течение сентября текущего года перевести 65 абонентов, проживающих на улицах Самохвалова и Таманской, на новые схемы электроснабжения.

Наряду с этим на симферопольской объездной дороге возле здания Дворца водных видов спорта специалисты ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали надземный пешеходный переход. Его строительство ведется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сооружение оборудовано кровлей и искусственным освещением, для обеспечения доступа маломобильных групп населения предусмотрена установка лифтов.

Вышеуказанные мероприятия будут способствовать развитию и повышению надежности работы столичной энергосистемы.