Компании «Большевик», «Грушевый сад-8», «ЛиИс», «Острова» и «Сахалин шале», создающие на территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух» отель и гостиницу, фуд-холл и кафе, а также глэмпинг-лагерь, ведут активные строительные работы. Ход строительства оценили сотрудники КРДВ Сахалин и Курилы во время посещения площадок резидентов. Объекты будут введены в эксплуатацию с 2024 по 2025 годы. По соглашениям с Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) бизнес вкладывает 2,6 млрд рублей, создает 187 рабочих мест.

Пространство, объединяющее ресторанную зону, розничную торговлю продуктами питания, а также досуговые и развлекательные мероприятия – фуд-холл – создает компания «Грушевый сад-8». В фуд-холле планируется проводить кулинарные мастер-классы, дегустационные панели, гастрономические фестивали, ярмарки, мини-спектакли, поэтические вечера, тематические ужины, круглые столы и другие активности. В настоящее время на объекте выполняется устройство монолитных стен и перекрытий третьего этажа. В ближайших планах строителей – монтаж кровли, окон, фасада здания, внутренних инженерных сетей. Открыть фуд-холл резидент планирует в 2025 году.

Компания «ЛиИс» уже в 2024 году откроет для туристов и местных жителей кафе «Лиана» на горном склоне. Кафе будет разделено на несколько зон. На первом этаже обслуживать планируется горнолыжников, в том числе профессиональных спортсменов и туристов. На втором этаже помимо столиков для посетителей расположится судейская комната, из которой будет удобно наблюдать за ходом спортивных соревнований, а также детская игровая комната. Дополнительно предусмотрено строительство амфитеатра для отдыха посетителей в летний период. В амфитеатре можно будет разместиться на удобных скамьях и насладиться прекрасным видом на город. Сегодня строители ведут устройство монолитных конструкций технического этажа.

Расширением номерного фонда отеля, возведенного в стиле альпийской деревни, занимается компания «Сахалин шале». Ранее резидент построил две очереди комплекса, состоящего из коттеджей на 37 номеров. Полностью проект будет выполнен в конце 2024 года, когда будут построены все 24 коттеджа на 83 номера, а также клубный дом с рестораном на 100 мест. В настоящее время строители выполняют устройство крыш, устанавливают окна и витражи, на очереди фасады и отделка помещений, прокладка внутренних инженерных сетей.

Компания «Большевик» ведет строительство одноименной гостиницы. В рамках первой очереди проекта резидент возведет 13 двухэтажных гостевых домов площадью до 300 кв. м каждый на 232 гостей. Вторая очередь предполагает строительство 9-этажной гостиницы на 220 номеров с рестораном, кафе, водным комплексом, бассейном и зоной отдыха. Ввод в работу первой очереди намечен на 2025 год. Уже возведены четыре монолитных дома, идут строительно-монтажные работы на остальных объектах.

Строительство глэмпинг-лагеря ведет компания «Острова». В 2024 году 11 жилых куполов смогут принять до 55 туристов одновременно. Резидент занимается бурением двух скважин водоснабжения, после чего приступит к прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

«Резиденты ТОР «Горный воздух» имеют возможность получать землю для реализации своих инвестиционных проектов, им доступно инфраструктурное обеспечение, вместе с налоговыми льготами и административными преференциями, комплексным сопровождением со стороны КРДВ это позволяет реализовывать достаточно капиталоемкие проекты в намеченные сроки, окупать затраты значительно быстрее. Результатом становятся новые точки притяжения туристов на Сахалин, развитая гостиничная и транспортная инфраструктура, растет качество жизни людей, повышается внимание к острову новых и новых инвесторов, которые с удовольствием получают статус резидентов ТОР», - сообщил директор КРДВ Сахалин и Курилы Михаил Алешин.

Всего инвесторы реализуют 32 проекта в сфере туризма, рекреации и услуг, семь из них введены в работу. Резиденты запустили ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, учебно-тренировочный центр, гостиницы, торгово-развлекательный центр и административно-деловое здание, новый аэровокзальный комплекс. В экономику региона инвестировано 15,7 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест.