Филиал «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за первое полугодие 2023 года принял на баланс компании 30,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 21 комплектную трансформаторную подстанцию 0,4-10 кВ общей мощностью свыше 5 МВА.

Большая часть консолидированного сетевого имущества расположена в Астрахани и Приволжском районе Астраханской области: бесхозяйные более 5 км линий электропередачи и 14 трансформаторных подстанций. Собственники части принятого имущества передали в электросетевую компанию на правах временного пользования более 20 км линий электропередачи и 7 комплектных трансформаторных подстанций.

Обследование показало, что износ принятых на баланс сетей составляет от 30 до 80 %. Специалисты филиала провели ревизию всех объектов, выявили проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования оборудования, составили схемы принятого электросетевого хозяйства.

Консолидация сетевых активов способствует формированию единой энергетической системы в регионах присутствия «Россети Юг», повышению надежности энергоснабжения потребителей. Централизация управления энергообъектами позволяет оперативно решать проблемы при нештатных ситуациях, планировать и осуществлять комплексные работы. Кроме того, у энергетиков появляется возможность реализовывать мероприятия по снижению потерь электроэнергии.