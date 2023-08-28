 

Современные технологии позволили в 3 раза сократить строительство внеклассных мостов на 7-ом этапе М-12

28 августа 2023, 12:00 223 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

На внеклассных мостах 7-го этапа М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань через реку Свияга и Осипов овраг строители выполняют работы по устройству гидроизоляции пролетных строений, монтируют деформационные швы с устройством переходных плит. В октябре дорожники завершат укладку асфальтобетона, устройство опор освещения, установку барьерного ограждения, нанесение разметки.
 
На 82-х километрах этапа, который проходит по территориям Чувашии и Татарстана, строят 35 искусственных сооружений (ИССО) из монолитного бетона. Среди них два внеклассных моста - через реку Свияга и Осипов овраг.
 
Современные технологии позволили в 3 раза сократить их возведение. Среди уникальных решений - уравновешенное бетонирование монолитного пролетного строения и методика непрерывного бетонирования скользящей опалубки опор сооружений. Применение монолитного бетона позволяет не привязываться к рельефу местности, вести работы в любое время года, а также вести процессы армирования, бетонирования, ухода за бетоном и перемещения опалубки непрерывно.
 
Кроме того, на мостах через Свиягу и Осипов овраг применяется бетонная смесь, которая набирает максимальную прочность в течение 5 суток, а не месяца, как бывает обычно. Это позволило существенно ускорить сроки строительства ИССО без ущерба качеству.
 
В пиковые моменты на Свияге круглосуточно работало -  более 300 человек, на Осиповом овраге -  более 150.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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