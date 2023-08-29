Специалисты «Мособлэнерго» подключили к электрическим сетям потребителей коттеджного поселка «Флора Парк - 2» в Павловском Посаде. В настоящее время специалистами компании обеспечено электроснабжение около 100 участков по категории до 15 кВт, осуществляется установка приборов учета электроэнергии.

Всего в компанию поступило 136 заявок на технологическое присоединение участков данного коттеджного поселка. Также планируется освоение прилегающих земель. С учетом развития дачно-коттеджного строительства в данной местности в 2022 году была установлена трансформаторная подстанция (ТП-344) мощностью 400 кВА и построено 2,5 км воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ.

Специалисты «Мособлэнерго» подключают к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.