 

Энергетики повысили надежность электроснабжения столицы Калмыкии

29 августа 2023, 10:24 246 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» подготовили к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. ряд ключевых электросетевых объектов в городе Элисте. Выполненные ремонтные работы позволят повысить надежность электроснабжения более 35 тысяч элистинцев, проживающих в южном и восточном районах калмыцкой столицы, а также социально значимых объектов.

На 18 трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ энергетики отремонтировали и привели в нормативное состояние более 200 единиц базового подстанционного оборудования: силовых трансформаторов, опорных изоляторов, рубильников и предохранителей.
На восьми воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) распределительной сети энергетики заменили порядка 30 деревянных опор на новые железобетонные, более 120 дефектных изоляторов и километр ветхого провода.

Энергетики очистили от веток и кустарников порядка одного га площади охранных зон ЛЭП, что позволяет снизить вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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