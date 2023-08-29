Специалисты «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы компании завершили работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ, пролегающей от ТП-301 до ТП-303 в поселке Развилка Ленинского городского округа. Общая протяженность обновленной линии составила один километр.

Благодаря проведенным работам «Мособлэнерго» повысило качество электроснабжения ряда социально значимых объектов п. Развилка, в том числе детского сада № 18 «Кораблик», детского сада № 21 «Сказка», а также здания ГАПОУ МО «Профессиональный колледж „Московия“».

Всего в рамках основных производственных программ «Мособлэнерго» с начала 2023 года в Ленинском городском округе было построено и реконструировано 9,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Также завершены работы по капитальному ремонту 5,5 км кабельных линий и отремонтирована строительная часть шести подстанций. До конца года будет завершен ремонт еще 2,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи и одной подстанции, что позволит повысить качество электроснабжения потребителей д. Большая Володарка.