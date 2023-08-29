Годовой план по ремонту ЛЭП в Подмосковье выполнен на 57%

Энергетики отремонтировали 180 км линий электропередачи (ЛЭП) в Московской области за восемь месяцев 2023 года, это более половины запланированного годового объема, сообщает пресс-служба "Мособлэнерго" во вторник.

"Мособлэнерго" отремонтировало 180,35 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках реализации основных производственных программ компании и подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что также отремонтировано электрооборудование 183 трансформаторных и распределительных подстанций.

Всего в 2023 году по инвестпрограмме в регионе запланировано отремонтировать 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Таким образом, план по ремонту ЛЭП реализован почти на 57%.