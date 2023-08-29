Какие цвета диванов сейчас в тренде 2023

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
При выборе мягкой мебели вы наверняка хотите, чтобы она была не только качественной и удобной, но и стильной.
Вместе с интернет-магазином мебели Divan.by https://www.divan.by/ рассказываем, какие цвета диванов в тренде и останутся актуальны еще долгое время.
Какие цвета диванов сейчас в тренде
Беспроигрышным решением дизайнеры считают природные оттенки, которые ассоциируются с зеленью, морем, небом, солнцем, песком. При этом оттенки должны быть хоть и насыщенными, но сдержанными:
Говоря о том, какие цвета диванов сейчас в тренде, нельзя не упомянуть розовый. Он смотрится смело и необычно. Вы можете выбрать любой оттенок, от бледно-розового до фуксии. Яркая палитра подходит для акцентирования. Если вам вдруг захочется нейтрализовать чрезмерную яркость, застелите однотонный плед черного, серого, бежевого цвета или добавьте такие же подушки.
Еще один модный тренд — терракотовый диван. Цвет кирпича и восточных пряностей, при правильном стиле помещения, дает возможность создать теплую и уютную атмосферу.
Какие цвета диванов не выходят из моды
Эти оттенки считаются нейтральными. Диваны с такой обивкой всегда в моде и уместны в любом стиле интерьера:
Антитренды
Мы рассказали о том, какие цвета диванов сейчас в тренде в 2023, и плавно переходим к антитрендам. Дизайнеры советуют избегать чистого стиля, например, чрезмерных форм минимализма. «Тотал лук», когда белый диван практически сливается с белыми стенами, полом и потолком, лишает помещение индивидуальности и плохо сочетается с комфортом. Так же ситуация и с монохромным интерьером, где преобладает холодный серый, в результате чего помещение смотрится плоским.
Берите на заметку стандартную градацию: пол — наиболее темный, диван — чуть светлее, стены — самые светлые. И смело экспериментируйте с различными материалами и декором — в тренде фактурные обивки, открытые обтекаемые формы и модульные конструкции, которые легко адаптируются под любые изменения в пространстве.
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