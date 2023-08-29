Какие цвета диванов сейчас в тренде 2023

При выборе мягкой мебели вы наверняка хотите, чтобы она была не только качественной и удобной, но и стильной.

Вместе с интернет-магазином мебели Divan.by https://www.divan.by/ рассказываем, какие цвета диванов в тренде и останутся актуальны еще долгое время.

Какие цвета диванов сейчас в тренде

Беспроигрышным решением дизайнеры считают природные оттенки, которые ассоциируются с зеленью, морем, небом, солнцем, песком. При этом оттенки должны быть хоть и насыщенными, но сдержанными:

Зеленый (травянистый, оливковый, фисташковый). Ассоциируется с релаксом и комфортом, часто используется в спальне и детской;

(травянистый, оливковый, фисташковый). Ассоциируется с релаксом и комфортом, часто используется в спальне и детской; Синий . Смотрится благородно и делает интерьер визуально дороже. Обивка может быть лазурной, васильковой, черничной, голубой, в цвете индиго или морской волны;

. Смотрится благородно и делает интерьер визуально дороже. Обивка может быть лазурной, васильковой, черничной, голубой, в цвете индиго или морской волны; Желтый. Добавляет света, привлекает внимание и создает уют. Золотистые и песочные оттенки уместны в классическом интерьере, более сочные — в стилях модерн и авангард, а для лофта актуальны все вариации солнечного цвета.

Говоря о том, какие цвета диванов сейчас в тренде, нельзя не упомянуть розовый. Он смотрится смело и необычно. Вы можете выбрать любой оттенок, от бледно-розового до фуксии. Яркая палитра подходит для акцентирования. Если вам вдруг захочется нейтрализовать чрезмерную яркость, застелите однотонный плед черного, серого, бежевого цвета или добавьте такие же подушки.

Еще один модный тренд — терракотовый диван. Цвет кирпича и восточных пряностей, при правильном стиле помещения, дает возможность создать теплую и уютную атмосферу.

Какие цвета диванов не выходят из моды

Эти оттенки считаются нейтральными. Диваны с такой обивкой всегда в моде и уместны в любом стиле интерьера:

Белый . Яркий, насыщенный, чистый. Обивка такого цвета является хорошей основой для сочных декоративных подушек и пледов. Чтобы диван прослужил как можно дольше, можно приобрести съемный чехол;

. Яркий, насыщенный, чистый. Обивка такого цвета является хорошей основой для сочных декоративных подушек и пледов. Чтобы диван прослужил как можно дольше, можно приобрести съемный чехол; Черный . Создает спокойную и роскошную атмосферу. Активно используется в стилях хай-тек и минимализм. Черный диван хорошо смотрится с полами из темного дерева и состаренной мебелью;

. Создает спокойную и роскошную атмосферу. Активно используется в стилях хай-тек и минимализм. Черный диван хорошо смотрится с полами из темного дерева и состаренной мебелью; Серый . Практичный, универсальный, немаркий. Насчитывает более 250 оттенков (графитовый, дымчатый, стальной и т. д.). Не стоит считать его слишком скучным — добавьте в интерьер несколько контрастных пятен, и он раскроется на максимум;

. Практичный, универсальный, немаркий. Насчитывает более 250 оттенков (графитовый, дымчатый, стальной и т. д.). Не стоит считать его слишком скучным — добавьте в интерьер несколько контрастных пятен, и он раскроется на максимум; Бежевый (слоновая кость, перламутровый, крем-брюле). Отличный аналог белого. Сочетается как с теплой, так и с холодной палитрой. Особенно выигрышно смотрится со всеми оттенками коричневого, серого, синего и зеленого;

(слоновая кость, перламутровый, крем-брюле). Отличный аналог белого. Сочетается как с теплой, так и с холодной палитрой. Особенно выигрышно смотрится со всеми оттенками коричневого, серого, синего и зеленого; Коричневый (от песочного до янтарного). Советуем присмотреться к «согревающим» оттенкам — они делают любое помещение уютнее. В современную гостиную прекрасно подойдут цвета теплой осени. Так пряно-оранжевый диван станет настоящим украшением комнаты и добавит немного тепла.

Антитренды

Мы рассказали о том, какие цвета диванов сейчас в тренде в 2023, и плавно переходим к антитрендам. Дизайнеры советуют избегать чистого стиля, например, чрезмерных форм минимализма. «Тотал лук», когда белый диван практически сливается с белыми стенами, полом и потолком, лишает помещение индивидуальности и плохо сочетается с комфортом. Так же ситуация и с монохромным интерьером, где преобладает холодный серый, в результате чего помещение смотрится плоским.

Берите на заметку стандартную градацию: пол — наиболее темный, диван — чуть светлее, стены — самые светлые. И смело экспериментируйте с различными материалами и декором — в тренде фактурные обивки, открытые обтекаемые формы и модульные конструкции, которые легко адаптируются под любые изменения в пространстве.

В интернет-магазине мебели от производителя Divan.by https://www.divan.by/category/vse-divany можно заказать с доставкой стильный и надежный диван, увидев который, гости скажут: «Вау»! А скидки и акции сделают покупки еще приятнее и выгоднее.