Представители Белоруссии, Индии, Бразилии, Марокко, Филиппин и других стран поставили подписи в документе, предполагающем сотрудничество в технологической сфере.

Представители Московского инновационного кластера и члены правительственных структур и профильных организаций из 10 государств подписали Московскую декларацию инновационного развития. Она предполагает сотрудничество между странами в технологической сфере. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Церемония подписания состоялась в рамках Международного форума инноваций БРИКС в концертном зале «Зарядье».

«Московский инновационный кластер объединяет десятки тысяч компаний со всей России. И теперь он выходит на международный уровень. Подписание декларации соответствует интересам наших стран. Участники договорились о взаимодействии в разных областях. Это касается внедрения передовых решений, совершенствования цифровых экосистем, делового партнерства, обмена опытом», — рассказала Наталья Сергунина.

Помимо Московского инновационного кластера свои подписи в документе поставили представители Белоруссии (Центр информационных технологий Мингорисполкома), Индии (экосистема стартапов, Комитет по стартапам и инновациям Западного региона), Бразилии (Правительство штата Токантис, Мэрия Арагуаины), Марокко (Федерация APEBI,), Филиппин («Цифровые Филиппины») и другие участники.

Заключение многостороннего Соглашения закрепляет за Московским инновационным кластером статус международной платформы для сотрудничества. Форум инноваций БРИКС, в свою очередь, становится значимой площадкой для деловых контактов и укрепления партнерских отношений между странами.

Московский инновационный кластер — важная составляющая городской экосистемы для стартапов и наукоемкого бизнеса. Его участникам и партнерам доступны инструменты и меры поддержки, призванные помочь в развитии технологий. Онлайн-платформа кластера работает как единое окно, которое открывает доступ ко всем сервисам. На ней зарегистрировано уже более 150 тысяч пользователей.