«Татнефть» приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти. Проектная документация на объекты данного этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Пионерское месторождение было открыто в 1960 году в Аксубаевском районе Татарстана. Его промышленная разработка ведется с 1989 года с применением специальных технологий извлечения нефти из карбонатных коллекторов.

«В ходе 4-ой очереди обустройства Пионерского месторождения пройдет строительство нефтегазосборных трубопроводов от новых кустов скважин до площадок врезки в действующие нефтепроводы», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Павел Перегудов.

Общая протяженность промысловых трубопроводов на этапе четвертой очереди составит более 1,4 км. Их укладка пройдет подземно. В начале и конце каждой ветки установят запорную арматуру.

В проекте также учтены объемы и характеристики технологического оборудования, которое обеспечит процесс добычи нефтяной эмульсии из обустраиваемых кустов скважин.

Застройщик и генеральный проектировщик – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.