 

На Пионерском месторождении в Татарстане увеличат добычу "тяжелой" нефти

29 августа 2023, 11:15 258 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Татнефть» приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти. Проектная документация на объекты данного этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Пионерское месторождение было открыто в 1960 году в Аксубаевском районе Татарстана. Его промышленная разработка ведется с 1989 года с применением специальных технологий извлечения нефти из карбонатных коллекторов.

«В ходе 4-ой очереди обустройства Пионерского месторождения пройдет строительство нефтегазосборных трубопроводов от новых кустов скважин до площадок врезки в действующие нефтепроводы», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Павел Перегудов.

Общая протяженность промысловых трубопроводов на этапе четвертой очереди составит более 1,4 км. Их укладка пройдет подземно. В начале и конце каждой ветки установят запорную арматуру.

В проекте также учтены объемы и характеристики технологического оборудования, которое обеспечит процесс добычи нефтяной эмульсии из обустраиваемых кустов скважин.

Застройщик и генеральный проектировщик – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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