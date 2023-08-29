Новый этап цифровой трансформации стартует в Курчатове

Правительство Курской области, администрация города Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») продолжают развитие платформы «Умный Курчатов» в рамках реализации двух национальных проектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Очередной этап связан с расширением объектов городской инфраструктуры: в городе появятся дополнительные сегменты системы видеонаблюдения и пять новых «умных» остановок с информационными табло. Особое внимание направлено на развитие технологий для повышения уровня безопасности, качества жизни и эффективности сферы ЖКХ. Завершить работы по модернизации платформы планируется до конца текущего года, а монтаж новых остановочных павильонов будет выполнен до конца марта 2024 года.

«Мы стремимся идти в ногу со временем и прислушиваться к жителям нашего города. Отправной точкой проекта стало развитие активной обратной связи между горожанами и органами местного самоуправления муниципалитета. Более 1360 проблем, инициированных на платформе, на сегодняшний день решены или находятся в стадии проведения работ. И это только начало. Мы продолжаем совместно с Росатомом строить наш «Умный Курчатов». Важнейшая задача этого этапа – повышение безопасности и качества жизни с помощью технологий. Платформа позволяет администрации оперативно реагировать на запросы жителей и принимать соответствующие решения», – рассказал глава Курчатова Игорь Корпунков.

В рамках нового этапа будет осуществлено развертывание новых программных модулей: «Календарь событий», «Новости», «Мониторинг электропитания», а также развитие существующих: «Маркетплейс», «Отопление», «Умные счетчики».

Цифровая платформа уже дает ощутимые результаты: благодаря «умным счетчикам» оптимизировано потребление энергоресурсов городских объектов; мониторинг служебного транспорта позволяет контролировать работу коммунальной уборочной техники и получать данные о перемещении транспортных средств; система видеонаблюдения позволяет отслеживать ситуацию на улицах города и, при необходимости, своевременно принимать меры реагирования.

«Цель нашей совместной с администрацией Курчатова и Правительством Курской области работы – сделать так, чтобы люди жили и работали в комфортных условиях. Коммуникации между муниципалитетом, жителями и бизнесом должны быть продуктивными. Любые цифровые технологии создаются прежде всего для людей. Сейчас мы приступили к очередному шагу в одном из ключевых городов атомной отрасли», – отметила Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения».

Платформа «Умный Курчатов» внедряется с 2020 года. В городе уже развернуты 33 цифровых модуля, установлено 8 «умных» автобусных остановочных комплексов, 4 «умных» перекрестка, система видеонаблюдения с возможностью централизованной удаленной работы с архивными видеозаписями и интеграции городских камер в систему «Умного Курчатова», система интеллектуального учета и контроля потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях для семнадцати городских объектов, поставлено оборудование для ситуационного центра города, кинотеатра «Неон», позволяющее проводить онлайн-оплату услуг.

«Умный город» представляет собой единый программно-аппаратный комплекс с различными цифровыми сервисами для жителей, муниципалитета и бизнеса. Это набор инфраструктуры и модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Базируется «Умный Курчатов» на интеграционной цифровой платформе, разработанной РИР. Это полностью российская разработка, учитывающая требования к безопасности и импортозамещению. Работы по проекту проводит АО «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в контур управления РИР).

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой IT-инфраструктуры. Сформированные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское программное обеспечение в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.