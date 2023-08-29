29 августа АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом») завершило сделку по приобретению 100% акций группы компаний «Акцентр», специализирующейся на обработке ионизирующим излучением продуктов питания и одноразовых медицинских изделий. Реализация данной сделки значительно усиливает позиции Госкорпорации на рынке стерилизации продуктов и медизделий.

В состав «Акцентр» входит три крупных центра - в Колпино (Санкт-Петербург), Родниках и Дубне (оба – Московская область). Услуги электронно-лучевой стерилизации предоставляются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 13485-2017.

Росатом в течение нескольких лет реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим излучением в России. С 2016 года оказывает услуги по стерилизации центр «Стерион» (г. Лыткарино, Московская область). На завершающей стадии находятся проекты по созданию подобных центров в Казани и Обнинске.

«На протяжении нескольких лет во всем мире наблюдается рост спроса на «холодную» стерилизацию ионизирующим излучением. Такому воздействию можно подвергать широкий ассортимент пищевой продукции, товаров медицинского назначения и полимерных материалов. Данный метод является одним из самых высокотехнологичных, экономически эффективных и безопасных», – заявил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Технология обработки продуктов ионизирующим излучением безвредна для организма человека и природы и применяется во всем мире. На сегодняшний день в мире используется более 200 установок радиационной обработки сельхозпродукции. Безопасность метода подтверждена ФАО (Продовольственное и сельскохозяйственное агентство Организации Объединённых Наций) и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

По сравнению с обычными методами обработка ионизирующим излучением требует меньших затрат энергии, позволяет заменить или резко снизить использование пищевых консервантов и других химических препаратов. При этом в обработанных продуктах не остается вредных химических соединений и не происходит термическое разрушение органических соединений. В пищевой промышленности применение радиационных технологий позволяет сократить потери при транспортировке и хранении зерновых, плодов и овощей; увеличить сроки хранения мясной, рыбной и плодовоовощной продукции.

«Технологии здоровья» (АО «Русатом Хэлскеа») – дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины; производство и поставка изотопной продукции (50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки продукции.

Группа компаний «Акцентр» – один из ключевых игроков на рынке обработки продукции ионизирующим излучением в России. В состав группы компаний «Акцентр» входит три центра: в г. Колпино (Ленинградская область), в г. Родники (Ивановская область) и в г. Дубна (Московская область). Предоставляемые услуги аттестованы в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 13485-2017 и ISO 11137-2011.

Президент и Правительство Российской Федерации, профильные ведомства уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Крупные российские компании оказывают поддержку развитию соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.