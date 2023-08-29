На сегодняшний день в рамках программы АО «СУЭНКО» по обеспечению качественным и надежным электроснабжением потребителей, проживающих на территориях садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, завершена реконструкция сетей в 24 садоводствах Тюмени и Тюменского района.

Работы велись по двум направлениям: силами филиалов АО «СУЭНКО» Курганской области и с привлечением подрядных организаций. В 18 садоводствах энергетики установили более 1400 опор и смонтировали более 52,6 км линейного провода. Компанией-подрядчиком уже выполнены работы в 6 садоводствах, а до конца года планируется реконструкция сетей электроснабжения еще в 17 садоводческих обществах.

Кроме того, в рамках ремонтной программы СУЭНКО на территории СНТ с начала года выполнен ремонт 8,7 км линий электропередач, а также произведена замена и выправка более 120 опор.

Работы по обеспечению качественным и надежным электроснабжением садоводств продолжатся до полного выполнения всех запланированных мероприятий.